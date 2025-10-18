Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов может остаться на своей должности, если его команде удастся набрать очки в заключительных матчах квалификации ЧМ-2026, сообщает Azerisport.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) будет рассматривать судьбу Аббасова, исходя из результата и игры в домашней встрече с Исландией, которая состоится 13 ноября на стадионе «Палмс Спортс Арена».

Встреча с Францией, которая пройдет через три дня на стадионе «Тофика Бахрамова», также будет приниматься во внимание, но именно игра с Исландией будет иметь больше значения, поскольку именно в этом матче от Аббасова ожидают результат.

Напомним, если Азербайджан отберет очки у Исландии, сборной Украины хватит ничьей в последнем туре для выхода в плей-офф. Даже в случае поражения от Франции. Также сине-желтые могут не проиграть Франции. Во всех остальных случаях подопечным Сергея Реброва придется побеждать Исландию.