Сергей Стаднюк

Защитник сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде считает, что команда могла отобрать очки у Украины в матче четвертого тура квалификации на чемпионат мира-2026 (1:2). Также игрок заявил, что его коллективу следует рассчитывать на победу над Исландией. Слова футболиста передает Azerisport.

В обоих матчах мы хорошо боролись как команда. Сделали всё, что было в наших силах. Результат мог быть и лучше, особенно во второй игре. В матче с Украиной мы могли и вничью сыграть, и выиграть. Нам нужно еще добавлять. Постараемся достичь лучших результатов в следующих встречах. Именно это должно быть нашей главной целью. Мы должны стремиться к победе. Исландия - очень сильный соперник, легким матч не будет. Но мы должны постараться. Бахлул Мустафазаде

Напомним, если Азербайджан отберет очки у Исландии, сборной Украины хватит ничьей в последнем туре для выхода в плей-офф. Даже в случае поражения от Франции. Также сине-желтые могут не проиграть Франции. Во всех остальных случаях подопечным Сергея Реброва придется побеждать Исландию.