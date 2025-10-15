Состоялся матч 4-го тура квалификации группы D к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Встреча прошла на арене МКС в польском Кракове, где номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Полузащитник Руслан Малиновский снова отметился голом за национальную команду и стал одним из ключевых героев поединка.

Его клуб Дженоа не остался в стороне и отреагировал на результативное выступление украинца, для которого этот мяч стал уже третьим за два последних матча.