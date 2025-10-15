В Дженоа отреагировали на феерию Малиновского в матче с Азербайджаном
Полузащитник сборной Украины записал на свой счет гол+пас
около 1 часа назад
Руслан Малиновский/фото: УАФ
Состоялся матч 4-го тура квалификации группы D к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Азербайджана. Встреча прошла на арене МКС в польском Кракове, где номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Полузащитник Руслан Малиновский снова отметился голом за национальную команду и стал одним из ключевых героев поединка.
Его клуб Дженоа не остался в стороне и отреагировал на результативное выступление украинца, для которого этот мяч стал уже третьим за два последних матча.
«Руслан снова забил. Гол и результативная передача от Малиновского», – говорится в сообщении клуба.