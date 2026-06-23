Павел Василенко

В матче второго тура группы J игроки сборной Алжира победили Иорданию со счетом 2:1 и остались в гонке за выход в плей-офф чемпионата мира-2026.

В первом тайме встречи капитан алжирцев Марез не реализовал два момента у ворот соперника, а перед самым перерывом сборная Иордании ответила забитым голом Аль-Рашдана.

Во втором тайме игры алжирцы сумели переломить ход поединка, забить два мяча и вырвать волевую победу. Точными ударами отличились Бенбуали и Гуири.

После сыгранного матча Алжир и Иордания имеют три и ноль баллов соответственно. Лидерство в группе удерживает Аргентина с шестью очками. Австрия набрала три балла.

В третьем туре чемпионата мира, 28 июня, Иордания встретится с Аргентиной, а Алжир сыграет с Австрией. Начало обоих игр запланировано на 05:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира-2026, 2-й тур

Группа J

Иордания – Алжир – 1:2

Голы: Аль-Рашдан, 36 – Бенбуали, 69; Гуири, 82.