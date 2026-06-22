Павел Василенко

Поле на стадионе «MetLife Stadium» в американском Ист-Резерфорде, где 19 июля пройдет финал чемпионата мира-2026, стало источником разногласий, поскольку несколько игроков, которые проверяли его качество в недавних матчах, выразили к нему предостережения.

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо сказал, что поле было похоже на искусственный газон, а бразильский форвард Винисиус Жуниор после ничьей 1:1 с Марокко отметил, что на поле было очень трудно играть. Из-за жары поле высыхало, что замедляло игру. Несколько игроков сказали, что покрытие было слишком твердым.

Международная федерация футбола (ФИФА) отметила, что игровые поверхности на всех 16 стадионах чемпионата мира находятся в отличном состоянии с точки зрения игровых характеристик и безопасности игроков. Стадион в Ист-Резерфорде также будет принимать матч Норвегия – Сенегал во вторник, 22 июня, а перед этим тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен заявил, что любой дождь может ускорить игру.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам также прокомментировал поле, заявив, что мяч отскакивал «уникально». Поле выглядело визуально неровным.