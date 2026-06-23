Дубль Холанда в матче с Сенегалом принес Норвегии победу и выход в плей-офф чемпионата мира-2026
Команды устроили голевую перестрелку
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Норвегии победила Сенегал со счетом 3:2 на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде во втором туре чемпионата мира, тем самым обеспечив себе место в плей-офф турнира.
Перед перерывом норвежские футболисты открыли счет благодаря голу Педерсена. В начале второго тайма Холанд удвоил преимущество своей команды. Через пять минут Сарр с передачи Мане отыграл один гол.
На 58-й минуте Холанд оформил дубль. В добавленные минуты матча Сарр с передачи Джексона сократил отставание в счете до минимума.
После второго тура сборные Франции и Норвегии имеют по шесть очков и вышли в плей-офф турнира. Сенегал и Ирак еще не набрали очков на этом мундиале.
В третьем туре чемпионата мира, 26 июня, Норвегия встретится с Францией, а Сенегал сыграет с Ираком. Начало обеих игр запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Чемпионат мира 2026, 2-й тур
Группа I
Норвегия – Сенегал – 3:2
Голы: Педерсен, 43; Холанд, 48, 58 – Сарр, 53, 90+3.