Павел Василенко

В матче 10-го тура Первой лиги одесский Черноморец на своем поле принимал сумскую Викторию. Встреча завершилась вничью – 0:0.

Защитник и капитан Черноморца Ярослав Ракицкий получил красную карточку. Опытный футболист на 37-й минуте встречи был предупреждён, а на 69-й – ударил головой в лицо защитника Виктории Дениса Рябого.

В других матчах дня ЮКСА дома победила Прикарпатье-Благо (3:1), а Феникс-Мариуполь на своём стадионе проиграл харьковскому Металлисту – 0:1.

Первая лига, 10-й тур

ЮКСА – Прикарпатье-Благо – 3:1

Голы: Сытников, 10, Гехейру, 48, Лебедев, 85 – Хома, 49.

Феникс-Мариуполь – Металлист – 0:1

Гол: В. Луцив, 24.

Черноморец – Виктория – 0:0