Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло оценил игру Динамо в ответном матче 4 квалификационного раунда Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:0).

Что с ними происходит? Я не увидел горящих глаз в желании отыграться. Ни характера, ни чувства самоуважения. Я увидел Шапаренко, который выходит с браслетом на поле, Попова, который вышел абсолютно не готовым к игре. И мальчиков с татуировками.

На вопрос, нужно ли усиление для Динамо, ответ прост — нужна полностью новая команда. Обсуждать и разбирать саму игру даже не хочется, — написал Заховайло в Facebook.