Сергей Стаднюк

Полесье получило предложение о трансфере вингера команды Алексея Гуцуляка и намерено его серьезно рассмотреть. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганик.

Полесье собирается продавать Алексея Гуцуляка. Они получили предложение по нему и готовы его рассматривать. Потому что они понимают, что сейчас еще есть шанс заработать на нем какие-то определенные средства. Я не уверен, что Алексей будет играть в Полесье ту роль, которую он играл в прошлом. Это заметно по матчам еврокубков. Игорь Цыганик

Гуцуляк оформил 13 голов и 5 результативных передач в 42 матчах за Полесье. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Украины в 3 миллиона евро.

Житомиряне проведут, возможно, последний матч еврокубков в сезоне. Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги конференций и онлайн-трансляцией игры можно в четверг, 28 августа, на странице события Фиорентина – Полесье на Xsport. Начало – в 21:00.