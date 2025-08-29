Динамо согласовало трансфер нигерийского вингера
Киевская команда получит усиление
Динамо договорилось о трансфере с бразильским Фламенго относительно нигерийского вингера Огундани Шолы. Футболист уже вылетел в Украину для подписания контракта и прохождения медицинского обследования, сообщает Flazoeiro.
В составе молодежной команды Фламенго 20-летний Шола выиграл Межконтинентальный Кубок.
В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
На данный момент Динамо занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, а также будет выступать в основном этапе Лиги конференций.
