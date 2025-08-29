Главный тренер Динамо Александр Шовковский озвучил задачи команды в Лиге конференций после вылета из Лиги Европы в результате ответного матча раунда плей-офф квалификации против Маккаби Тель-Авив (1:0; 2:3 – общ.). Также специалист поделился подробностями скандальной замены Александра Пихаленка на Николая Шапаренко. Его слова передает пресс-служба клуба.

На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать всё возможное. С завтрашнего дня мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно оценить ситуацию. Прошло уже почти два месяца с тех пор, как мы уехали из Киева, и ещё не возвращались.

У каждого футболиста есть определённые суеверия. Насколько я понял, судья не выпустил Шапаренко на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, покинул поле. Если бы мы провели эту замену, потеряли бы слот, а он у нас был последним.