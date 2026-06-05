Чурко рассказал, где хочет продолжить карьеру после Металлиста 1925
Полузащитник недавно покинул харьковский клуб
около 3 часов назадПодписаться в
Полузащитник Вячеслав Чурко, чей контракт с Металлистом 1925 истек, рассказал сайту «Украинский футбол» о своих планах на ближайшее будущее.
«Пока конкретики нет, всё в разговорах. Но сто процентов еще хочу играть, силы есть. Думаю, неделя-две — и можно будет говорить конкретнее. Не скажу, что уже есть переговоры со многими клубами, но определенные разговоры идут.
Больше УПЛ, потому что у меня двое детей: один ребенок ходит в школу, другой — в садик. Мне будет трудно уехать куда-то без них. Поэтому пока что смотрю только на УПЛ, а там будет видно. Не знаю, сколько у меня будет сил, но на данный момент хочу играть. Надеюсь, будет клуб, в котором я смогу еще себя проявить».
33-летний Чурко в прошлом сезоне провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу.
До Металлиста 1925 он выступал за Мариуполь, Шахтер, Металлист, Академию Пушкаша, Фрозиноне, Колос, Мезекёвешд и Зарю.