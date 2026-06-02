Павел Василенко

Одним из летних новичков Металлиста 1925 должен стать полузащитник Александр Яцик, который больше не нужен киевскому Динамо, сообщает Игорь Бурбас.

Харьковский клуб стремился оформить трансфер еще зимой, но тогда главный тренер бело-синих Игорь Костюк настоял на том, чтобы 23-летний футболист остался в команде. Пока неясно, идет ли речь о полноценном трансфере или аренде.

Яцик, который является воспитанником академии киевского клуба, два сезона провел на правах аренды в луганской Зари, за первую команду Динамо сыграл 30 матчей, в которых забил три гола.

Контракт Александра рассчитан до 30 июня 2028 года, а его оценочная стоимость составляет один миллион евро.