Сергей Стаднюк

В восьмом туре итальянской Серии А Фиорентина и Болонья разыграли боевую ничью 2:2.

Гости повели в два мяча после голов Кастро и Камбьяги в разных таймах, но хозяева отыгрались: Гудмундссон сократил отставание с пенальти, а Кин реализовал еще один 11-метровый на 93-й минуте.

Отметим, что с 83-й минуты Болонья играла вдесятером после второго предупреждения Гольма. Интересно, что «Фиалки» являются будущим соперником киевского Динамо на общем этапе Лиги конференций.

Болонья набрала 14 очков турнирной таблице и рискует пропустить вперед Ювентус (12). Фиорентина (4) остается в зоне вылета.

Серия А, восьмой тур

Фиорентина – Болонья 2:2

Голы: Гудмундссон, 73 (пен.), Кин, 90+3 (пен.) – Кастро, 25, Камбьяги, 52

Фиорентина: Де Хеа, Понграчич, Мари, Раньери (Пикколи 85), Додо, Николусси Кавилья (Сабири 64), Фаджоли (Джеко 54), Мандрагора (Ндур 54), Гозенс (Фортіні 54), Кен, Гудмундссон

Болонья: Скорупски, Гольм, Хеггем, Лукуми, Миранда, Фройлер, Л. Фергюсон, Орсолини (Бернардески 77), Фаббиан (Побега 77), Камбьяги (Роу 64, Казале 86), Кастро (Даллинга 64)

Предупреждения: Гозенс 37, Гудмундссон 58, Джеко 90+5 - Фройлер 39, Гольм 71, Роу 88, Лукуми 90+5

Удаление: Гольм, 83 (Болонья, вторая ЖК)