Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал причину возвращения в состав сине-желтых 36-летнего вингера Динамо Андрея Ярмоленко через год после последнего вызова.

Очевидно, я не могу знать той внутренней динамики, которая царила в раздевалке до меня. И я не думаю, что было бы правильно много об этом говорить. На мой взгляд, это был коллектив, который прошел замечательный путь, в том числе и в плане результатов. Они сыграли на чемпионате Европы и проиграли в плей-офф отбора на чемпионат мира, как и Италия. Выход на мундиаль не является чем-то гарантированным – это трудная задача. Сила коллектива – это то, на что я делаю большую ставку. Когда я ранее работал в сборной Украины, то фактор лидерства в той группе игроков был очень сильным. И я рассчитываю на это и сейчас, не только на Ярмоленко.

Степаненко в штабе именно по этой причине. На мой взгляд, иметь в штабе того, кто не только знает многих ребят, но и сам носил эту футболку, – это очень ценно. Тарас был важным лидером и он всегда им оставался в своих командах. Поэтому то вдохновение, которое он может передать игрокам, чрезвычайно важно. В целом мы еще вернемся к вопросу Ярмоленко. Я не хочу избегать вопроса, но дело не только в Ярмоленко.

Мне, конечно, нужно, чтобы все игроки немного повысили свой уровень в пределах своих возможностей, но прежде всего нужно, чтобы увеличилось чувство ответственности. Я хочу с ними об этом поговорить. Хочу почувствовать это в работе. Это не должно зависеть только от Ярмоленко или другого игрока. Мы все должны стать более ответственными.

Лидерство – это естественная вещь. Оно проявляется инстинктивно внутри коллектива. Очень трудно назначить кого-то лидером, если он им не является по своей сути. Динамика группы выстраивается постепенно, но все должны понимать, что надо отдавать немного больше. Есть тихие лидеры, которым не обязательно много говорить. Есть те, кто говорит больше.

Фигура Андрея Ярмоленко, которого я знал в те годы как футболиста, безусловно, может быть очень важным элементом с этой точки зрения, поскольку все признают его лидером. Он был капитаном киевского «Динамо» – не знаю, сколько лет – много играл на международном уровне. Однако я хочу подчеркнуть, что Ярмоленко – это не только про лидерство. Прежде всего я его уважаю как футболиста. А уважать его как футболиста означает также понимать, что он уже не тот Ярмоленко, каким был пять лет назад. Но он настолько умен, что сам это прекрасно знает.

Быть игроком национальной сборной означает, что ты не в клубе, где играешь целый год. Ты можешь быть здесь сейчас, а на следующий сбор не попасть. Ты можешь сыграть два матча, а можешь не сыграть и десяти минут. Ярмоленко является футболистом во всех смыслах. Это нормально, что отношения могут отличаться с игроками, которые имеют больше опыта по сравнению с младшими. Это есть в каждой раздевалке.

Однако сегодня для меня он игрок, который выступает в чемпионате Украины и которого абсолютно заслуженно можно вызвать. С его здоровьем все в порядке, он не травмирован. И это тот игрок, который, я уверен, сможет внести свой вклад. Если он также поможет мне, а точнее команде, создать единство, я уверен, что это будет огромной дополнительной ценностью от Андрея.