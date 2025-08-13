Украинский журналист Игорь Цыганык, который был комментатором матча Пафос - Динамо (2:0) в рамках квалификации к Лиге чемпионов, раскритиковал киевский клуб в своей программе "Цыганык Live".

Я не очень люблю, когда говорят банальные фразы на предматчевых пресс-конференциях. Какие-то заоблачные, высокопарные фразы, какие-то образы. А потом выходит – это д*рьмо, об*срались. Выходить и рассказывать: "Мы там то, сё, всё, там и там", а потом выйти и сыграть то, что они сыграли – это стыдно. Это, мягко говоря, стыдно. Потому что я не понимаю, за счет чего киевское «Динамо» вообще планировало обыгрывать этот «Пафос» в двух матчах.

Это безыдейное «Динамо». Я не видел, как мы собирались побеждать этот Пафос. Пафос реально поиздевался над нами и показал нам место. Вот этим "звездам", которые вышли на поле, он показал, кто они, где они и как они. Это уже не молодая команда, это команда опытная, там готовы мастера. Если мы не можем рассчитать полет мяча, три футболиста бьются, бегут за ним, а один игрок их обходит – это глупость. Если мы не можем организовать выход из обороны в атаку просто через пас, а начинаем выбивать мяч – это цирк и безнадега.