Защитник сборной Украины Илья Забарный, который недавно стал игроком Пари Сен-Жермен, стал настоящей темой для шуток и комплиментов среди болельщиков парижского клуба.

В официальном аккаунте ПСЖ в соцсети X фанаты активно сравнивают новичка с голливудской звездой Брэдли Купером:

- Брэдли Купер подписал контракт с ПСЖ?

- Брэдли Купер, добро пожаловать домой!

- Вот так Брэдли Купер стал футболистом.

- Мы подписали контракт с Брэдли Купером, это хорошо.

Ранее сообщалось, что Забарный подписался на всех игроков ПСЖ, кроме одного — россиянина Матвея Сафонова.