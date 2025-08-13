Фанаты ПСЖ нашли звездного двойника Забарного
Украинского защитника сравнивают с голливудским актером
12 минут назад
Илья Забарный / фото - ПСЖ
Защитник сборной Украины Илья Забарный, который недавно стал игроком Пари Сен-Жермен, стал настоящей темой для шуток и комплиментов среди болельщиков парижского клуба.
В официальном аккаунте ПСЖ в соцсети X фанаты активно сравнивают новичка с голливудской звездой Брэдли Купером:
- Брэдли Купер подписал контракт с ПСЖ?
- Брэдли Купер, добро пожаловать домой!
- Вот так Брэдли Купер стал футболистом.
- Мы подписали контракт с Брэдли Купером, это хорошо.
Ранее сообщалось, что Забарный подписался на всех игроков ПСЖ, кроме одного — россиянина Матвея Сафонова.
