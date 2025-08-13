Украинец Илья Забарный, который вчера официально стал игроком Пари Сен-Жермен, не сможет дебютировать за новую команду в игре за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма. Защитник не попал в заявку парижан, вероятно, из-за необходимости адаптации к коллективу, хотя и полетел вместе с командой в Удине, где состоится матч.

Свой первый поединок в составе ПСЖ Забарный может провести 17 августа, когда чемпионы Франции на выезде встретятся с Нантом в стартовом туре Лиги 1.

Напомним, Забарный перешел в ПСЖ из английского Борнмута 12 августа, подписав контракт до 2030 года.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет сегодня, 13 августа. Начало матча в 22:00.