Известный спортивный журналист Игорь Цыганык поделился своим мнением о предстоящем матче Динамо в Лиге конференций против турецкого Самсунспора.

Он отметил, что киевлянам легче играть с этим соперником, чем с командами украинского чемпионата. Цыганык также считает, что Динамо победит Самсунспор, но не считает, что эта победа станет показателем выхода команды из кризиса.

«На выезде против Самсунспора будет играть намного проще, чем в домашних поединках против чемпионата Украины, потому что Самсунспор будет и сам играть, и давать Динамо. Просто Самсунспор хорошая команда и тут надо правильно построить игру. А я не уверен в том, что киевское Динамо сейчас на данном этапе может построить правильную игру в понимании того, чего мы хотим достичь.

Мы должны ожидать, что сыграет Самсунспор, вот какую игру будет играть сама турецкая команда. Вот насколько она, знаете, правильно построит игру против киевского клуба и насколько это будет удобно для Динамо.

Поэтому спонтанно Динамо может выиграть у Самсунспора. Организованно мне пока что кажется, что это будет очень трудно», - заявил Цыганык на собственном ютуб-канале.

Матч второго тура группового этапа Лиги конференций между Самсунспором и Динамо пройдет в четверг, 23 октября, начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.