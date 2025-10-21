Павел Василенко

После сенсационного поражения львовских Карпат от аутсайдера УПЛ — Эпицентра (1:3) — вокруг клуба снова вспыхнули слухи о возможной отставке главного тренера Владислава Лупашка.

Как сообщает Sport.ua, руководство клуба пока не планирует кардинальных изменений и оставит Лупашка на должности по крайней мере до завершения первой части сезона.

Тем не менее, ситуация для наставника остается напряженной: впереди Карпаты ждет львовское дерби с Рухом, а также сложные поединки против ЛНЗ, Кривбаса и Металлиста 1925. Любые потери очков могут стать фатальными для тренера.

В случае отставки главным кандидатом на пост главы львовского клуба называют Олега Лужного — легенду Динамо, бывшего капитана сборной Украины и уроженца Львова.

В настоящее время Лужный работает в структуре УАФ, однако не скрывает желания вернуться к активной тренерской деятельности.

После девяти туров Карпаты имеют в своем активе 11 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице УПЛ.