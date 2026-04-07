Цыганков – 9-й украинец, который сыграл 100+ матчей в топ-5 лигах Европы
Украинский легионер Жироны установил новое достижение
34 минуты назад
Виктор Цыганков / Фото - Girona
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе на домашний матч 30-го тура Ла Лиги против Вильярреала (1:0).
Для 28-летнего украинца это был 100-й матч в Ла Лиге в карьере. За этот период он забил 18 голов и отдал 22 ассиста.
Виктор стал 9-м украинцем, сыгравшим 100+ матчей в топ-5 лигах.
Ранее это достижение покорили: Андрей Шевченко (274 игры), Руслан Малиновский (201), Андрей Воронин (182), Александр Зинченко (150), Виктор Скрипник (138), Виталий Миколенко (136), Александр Заваров (118), Илья Забарный (100).
Напомним, Жирона минимально обыграла Вильярреал. Цыганков провел весь матч, Ванат травмировался.
