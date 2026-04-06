Владимир Кириченко

Руководители Жироны планируют подписать новые контракты с вингером Виктором Цыганковым и защитником Арнау Мартинесом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб может продать 28-летнего украинца этим летом в случае непродления контракта, который рассчитан до лета 2027 года.

Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года. Мартинес присоединился к каталонцам в 2020 году, его контракт с клубом также заканчивается следующим летом.

Ранее стало известно, что Цыганков может потерять наставника в Испании – нидерландский гранд начал переговоры с тренером.