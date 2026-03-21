Жирона с Цыганковым и Ванатом минимально уступила Осасуне.
Единственный гол забил Будимир
около 2 часов назад
Жирона потерпела минимальное выездное поражение от Осасуны в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.
Единственный гол в конце встречи забил Анте Будимир. В стартовом составе каталонцев вышли двое украинцев — Виктор Цыганков отыграл 86 минут, а Владислав Ванат был заменен на 75-й минуте.
Примера. 29-й тур
Гол: Будимир, 80
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Благодаря этой победе Осасуна набрала 37 очков и поднялась на девятое место в Примере. Жирона с 34 баллами осталась на 12-й позиции.