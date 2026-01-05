Цыганков был признан лучшим игроком матча Ла Лиги.
Жирона выбралась из зоны вылета
около 2 часов назад
Виктор Цыганков/фото: Жирона
Болельщики Жироны признали полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова лучшим игроком матча против Мальорки. Каталонский клуб сумел обыграть соперника со счетом 2:1, благодаря чему выбрался из зоны вылета Ла Лиги.
Гол в составе Жироны также забил украинский нападающий Владислав Ванат, однако именно Цыганков получил наибольшее количество голосов от фанатов команды.
В текущем сезоне на счету Виктора пять забитых мячей и две голевые передачи, тогда как Ванат отметился пятью голами и одним ассистом.
После этой победы Жирона поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков.