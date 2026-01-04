Главный тренер Жироны Мичел поделился ожиданиями от поединка 19 тура Ла Лиги против Мальорки. Его слова приводит AS.

Мальорка классно работает в завершении, и в этом они лучшие. В составе есть футболисты, которые хорошо завершают атаки. Команда играет так, что очень хорошо давит на соперника и атакует на чужой половине поля. Очень хорошо защищаются.

Мы должны быть очень хороши во владении, давить на соперника после потери мяча. Мы должны следить за собственными воротами, потому что у них есть Муричи и Вирджили, которые классно играют 1 на 1. Дардер и Саму с хорошим дриблингом. Они могут нанести вред сопернику.

Нам нужно улучшиться в защите, потому что наши показатели не очень хорошие. Если мы не изменимся, то невозможно будет исправить ситуацию, - признался Мичел.