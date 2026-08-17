Сергей Разумовский

Вингер Жироны Виктор Цыганков несколько недель назад в разговоре с главным тренером Кике Альваресом заявил, что больше не хочет быть вовлечённым в состав каталонской команды. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 15 августа, примерно в полночь, 28-летний украинец получил сообщение о включении в заявку Жироны на матч первого тура Сегунды против Леганеса. Поединок завершился со счётом 1:1.

Сообщение о попадании в заявку якобы разозлило Цыганкова. По словам Альвареса, футболист отказался выходить на замену во время встречи. Украинец не появился на поле, хотя находился в заявке команды.

Ранее также сообщалось, что после финального свистка в раздевалке Жироны произошла драка. По данным AS, участником инцидента был Цыганков, а также один из представителей медицинского персонала клуба.

Украинский вингер присоединился к Жироне зимой 2023 года. Каталонцы заплатили киевскому Динамо за его трансфер 5 млн евро.

За время выступлений в составе Жироны Цыганков провёл 119 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.