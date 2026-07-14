Павел Василенко

Полузащитник сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков может сменить клуб уже этим летом, но, похоже, не покинет испанскую Ла Лигу. По информации портала La Grada, главным претендентом на 27-летнего вингера стал Эспаньол.

По данным источника, ключевую роль в возможном трансфере играет желание самого футболиста остаться в Каталонии. Именно поэтому Эспаньол, который также представляет этот регион, на данный момент является приоритетным и фактически единственным вариантом для продолжения карьеры украинца. Сообщается, что Цыганков готов активно содействовать переходу, если переговоры между клубами продвинутся.

В прошлом сезоне Жирона не смогла сохранить место в элитном дивизионе. Команда набрала 41 очко, финишировала на 19-й позиции турнирной таблицы Ла Лиги и вылетела в Сегунду.

Несмотря на неудачный сезон клуба, Цыганков оставался одним из лидеров команды. В кампании 2025/26 украинец провел 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с Жироной действителен до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.