Цыганков и Ванат выйдут в основе Жироны на матч с Реалом
Лунин потерял место в стартовом составе
около 11 часов назад
Владислав Ванат/фото: Жирона
В 14 туре Ла Лиги Жирона дома принимает мадридский Реал, а старт матча назначен на 22:00 по киевскому времени.
Главный тренер сливочных Хаби Алонсо оставил украинского вратаря Андрея Лунина в запасе, хотя тот полностью отыграл предыдущий матч против Олимпиакоса.
Наставник Жироны Мичел выпустил с первых минут форварда Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова.
Ванат в сезоне 2025/26 уже провёл 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. На счету Цыганкова — два забитых мяча и ассист в восьми встречах на клубном уровне.
Лунин в текущей кампании сыграл за королевский клуб один матч, пропустив в нём три гола.