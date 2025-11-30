В 14 туре Ла Лиги Жирона дома принимает мадридский Реал, а старт матча назначен на 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер сливочных Хаби Алонсо оставил украинского вратаря Андрея Лунина в запасе, хотя тот полностью отыграл предыдущий матч против Олимпиакоса.

Наставник Жироны Мичел выпустил с первых минут форварда Владислава Ваната и вингера Виктора Цыганкова.

Ванат в сезоне 2025/26 уже провёл 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. На счету Цыганкова — два забитых мяча и ассист в восьми встречах на клубном уровне.

Лунин в текущей кампании сыграл за королевский клуб один матч, пропустив в нём три гола.