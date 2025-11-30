Главный тренер Реала Хаби Алонсо определил состав на предстоящую встречу с Жироной, включив в заявку 23 футболиста. В команду снова вернулся Тибо Куртуа, который пропускал матч Лиги чемпионов против Олимпиакоса.

Появление бельгийского кипера в заявке заметно уменьшает шансы Андрея Лунина получить игровое время. При этом проблемы в обороне у мадридцев сохраняются: Дани Карвахаль, Дин Хейсен и Давид Алаба остаются вне строя из-за травм, а Рауль Асенсио выбыл из-за гастроэнтерита.

Напомним, Реал сыграет в гостях против Жироны в воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Лунин впечатлил топ-клуб Серии А в матче против Олимпиакоса.