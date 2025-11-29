Испанское спортивное издание AS отметило игру украинского форварда Жироны Владислава Ваната, подчеркнув, что он забивает в ворота соперников даже не ведущей ногой.

«Для Жироны сразу две хорошие новости. Во-первых, у команды снова есть форвард, который забивает, а во-вторых, он еще и непредсказуемый. Владислав преимущественно бьет левой ногой, но все четыре мяча за Жирону забил правой. И даже на презентации он сказал, что любит бить левой ногой».

После ухода Довбика регулярно забивал лишь Кристиан Стуани, но теперь есть Ванат, который стал главным центрофорвардом для Мичела», – написали журналисты с Пиренеев.