Испанские СМИ отметили Ваната: «У Жироны снова есть форвард, который забивает»
В следующем туре команда Мичела сыграет с Реалом
около 20 часов назад
Испанское спортивное издание AS отметило игру украинского форварда Жироны Владислава Ваната, подчеркнув, что он забивает в ворота соперников даже не ведущей ногой.
«Для Жироны сразу две хорошие новости. Во-первых, у команды снова есть форвард, который забивает, а во-вторых, он еще и непредсказуемый. Владислав преимущественно бьет левой ногой, но все четыре мяча за Жирону забил правой. И даже на презентации он сказал, что любит бить левой ногой».
После ухода Довбика регулярно забивал лишь Кристиан Стуани, но теперь есть Ванат, который стал главным центрофорвардом для Мичела», – написали журналисты с Пиренеев.
После 13 туров Жирона набрала 11 очков и расположилась на 18-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги.
В следующем туре команда Мичела Санчеса будет принимать на своем поле мадридский Реал. Матч состоится 30 ноября, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
