Денис Седашев

В 27-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде разписала мировую с Леванте.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, а счёт был открыт на 50-й минуте. Хозяева провели образцовую атаку — Виктор Гарсия выполнил идеальную навесную передачу, которую замкнул Карлос Эспи. Нападающий Леванте выиграл верховую дуэль и ударом головой точно попал в правую «девятку» — Пауло Гассанига был бессилен.

Ситуация для Леванте осложнилась на 59-й минуте. Йон Андер Оласагасти пошел в жесткий подкат, за что арбитр без колебаний показал ему прямую красную карточку.

Получив численное преимущество, Жирона пошла на штурм, который принес результат лишь на 90+1 минуте. Хоэль Рока взял инициативу на себя, совершил сольный проход через оборону соперника и точным ударом с линии штрафной площади отправил мяч в нижний левый угол.

Отдельно отметим, что украинские легионеры Жироны — Виктор Цыганков и Владислав Ванат — сыграли весь матч от свистка до свистка, однако результативными действиями на этот раз не отметились.

Ла Лига. 27-й тур

Леванте — Жирона — 1:1

Голы: Эспи, 50 — Рока, 91

Удаление: Оласагасти, 59 (Леванте)

Sumem un punt al Ciutat de València pic.twitter.com/h7pRGwyYKx — Girona FC (@GironaFC) March 7, 2026

