Драма на останніх хвилинах: Жирона з Циганковым та Ванатом вирвала ничью у Леванте
На 59-й минуте Леванте осталось в меньшинстве после удаления Оласагасти
около 2 часов назад
В 27-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде разписала мировую с Леванте.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, а счёт был открыт на 50-й минуте. Хозяева провели образцовую атаку — Виктор Гарсия выполнил идеальную навесную передачу, которую замкнул Карлос Эспи. Нападающий Леванте выиграл верховую дуэль и ударом головой точно попал в правую «девятку» — Пауло Гассанига был бессилен.
Ситуация для Леванте осложнилась на 59-й минуте. Йон Андер Оласагасти пошел в жесткий подкат, за что арбитр без колебаний показал ему прямую красную карточку.
Получив численное преимущество, Жирона пошла на штурм, который принес результат лишь на 90+1 минуте. Хоэль Рока взял инициативу на себя, совершил сольный проход через оборону соперника и точным ударом с линии штрафной площади отправил мяч в нижний левый угол.
Отдельно отметим, что украинские легионеры Жироны — Виктор Цыганков и Владислав Ванат — сыграли весь матч от свистка до свистка, однако результативными действиями на этот раз не отметились.
Ла Лига. 27-й тур
Голы: Эспи, 50 — Рока, 91
Удаление: Оласагасти, 59 (Леванте)
Реал в компенсированное время одержал победу над Сельтой.