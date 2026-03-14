Две результативные передачи Цыганкова помогли Жироне разгромить Атлетик в Ла Лиге
Владислав Ванат на поле провел 70 минут
около 2 часов назад
Жирона на домашней арене разгромила Атлетик в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Ключевую роль в победе каталонцев сыграли украинские легионеры.
Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте — Уго Ринкон реализовал передачу Виктора Цыганкова. На 77-й минуте Аззедин Унахи удвоил преимущество, а точку в матче на последних минутах поставил Клаудио Эчеверри. Последнему снова ассистировал Цыганков, оформив дубль результативных передач.
Виктор Цыганков отыграл полный поединок. Еще один украинец, нападающий Владислав Ванат, вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.
Примера. 28-й тур
Голы: Ринкон, 4, Унахи, 77, Эчеверри, 90+3
Реал планирует оформить 6 трансферов для усиления состава перед сезоном-2026/27.