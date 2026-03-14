Денис Седашов

Жирона на домашней арене разгромила Атлетик в матче 28-го тура испанской Ла Лиги. Ключевую роль в победе каталонцев сыграли украинские легионеры.

Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте — Уго Ринкон реализовал передачу Виктора Цыганкова. На 77-й минуте Аззедин Унахи удвоил преимущество, а точку в матче на последних минутах поставил Клаудио Эчеверри. Последнему снова ассистировал Цыганков, оформив дубль результативных передач.

Виктор Цыганков отыграл полный поединок. Еще один украинец, нападающий Владислав Ванат, вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут.

Примера. 28-й тур

Жирона – Атлетик – 3:0

Голы: Ринкон, 4, Унахи, 77, Эчеверри, 90+3

