Главный тренер Жироны Мичел сообщил, что в предстоящей игре против Эспаньола его команде придется обойтись без Виктора Цыганкова на правом фланге атаки.

По словам наставника, украинский вингер пока не готов вернуться на поле, так как все еще проходит этап восстановления после травмы.

«Завтра мы никого не вернем в состав из травмированных. Мы уже говорили, что Цыганков зависит от своего самочувствия, как и Абель Руис. Что касается Давида Лопеса и Лемара, им нужно пройти период восстановления, и у них все идет хорошо», – цитирует Мичела MARCA.

В этом сезоне Цыганков принял участие в двух матчах каталонского клуба, проведя на поле 168 минут и отметившись одной результативной передачей. Жирона сейчас занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе всего два очка.

Ранее Жирона сыграла вничью с Атлетиком.