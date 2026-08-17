Павел Василенко

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков оказался в центре трансферного скандала. По информации издания MARCA, 28-летний футболист устроил своеобразный бойкот, пытаясь добиться перехода в Сельту.

Как сообщает источник, Цыганков отказался выходить на поле в матче первого тура Сегунды против Леганеса (1:1). Украинец якобы не согласился даже оставаться на скамейке запасных, поскольку хочет покинуть Жирону и продолжить карьеру в другом клубе.

Таким образом, футболист пытается оказать давление на руководство каталонской команды. После вылета Жироны во второй дивизион Цыганков письменно уведомил клуб о своем желании уйти.

Одним из главных претендентов на украинца называют Сельту. В то же время Жирона не спешит отпускать своего футболиста. Клуб готов рассмотреть трансфер только в том случае, если заинтересованная сторона согласится выполнить финансовые условия каталонцев.

Контракт Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Именно это позволяет испанскому клубу требовать за украинского вингера значительную сумму. По данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.