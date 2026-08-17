Павел Василенко

Скандал вокруг украинских футболистов Жироны Виктора Цыганкова и Владислава Ваната получил продолжение. Испанский журналист Алекс Луна сообщил новые детали ситуации, которая возникла после стартового матча сезона Сегунды против Леганеса (1:1).

По его информации, руководство каталонского клуба уже рассматривает поведение обоих украинцев на внутреннем уровне. Пока неизвестно, будут ли применены к футболистам какие-либо санкции, однако ситуация вызвала негативную реакцию внутри команды.

Как отмечает Луна, после завершения матча некоторые игроки Жироны открыто высказались против подобных действий. Они дали понять, что не готовы терпеть поведение, которое может навредить атмосфере в раздевалке, клубу и его отношениям с болельщиками.

Журналист также подчеркнул, что часть футболистов продолжает демонстрировать полную преданность Жироне и готова бороться за команду независимо от собственных трансферных перспектив.

Конфликт обострился после того, как Цыганков, по данным испанских СМИ, отказался переодеваться и находиться на скамейке запасных в матче с Леганесом. Ванат также оказался в центре скандала, хотя украинец уже опроверг информацию о своём отказе играть.

Цыганков выступает за Жирону с начала 2023 года. За это время 28-летний вингер провёл 119 матчей, забил 20 голов и сделал 23 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ванат перешёл в Жирону из киевского Динамо летом прошлого года. Сумма трансфера составляла 15 миллионов евро. В составе испанской команды нападающий провёл 29 матчей, забил десять голов и сделал две результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Владислава составляет 15 миллионов евро.