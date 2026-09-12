Павел Василенко

Главный тренер Жироны Кике Альварес вспомнил ситуацию с Виктором Цыганковым во время трансферного окна.

«Ситуация с Цыганковым была самой странной. Она оставалась такой с самого начала, особенно учитывая его значение для команды и любовь болельщиков. В то же время проблема была шире – многие футболисты оставались в неопределённой ситуации. История с Цыганковым стала самой громкой, но подобных ситуаций в клубе было немало», – сказал Альварес для L'Esportiu.

Этим летом вингер сборной Украины перешел в Аякс из Жироны за четыре миллиона евро.

После пяти туров Аякс имеет семь очков, хотя провел лишь четыре матча, и занимает пятое место.

В следующем туре Аякс сыграет на выезде против Ситарда. Матч состоится 12 сентября, начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.