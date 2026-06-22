Павел Василенко

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не спешит переходить в Трабзонспор. Об этом сообщает X-аккаунт Firtina Sports со ссылкой на журналиста Хасана Тюнджела.

Отмечается, что руководство турецкого клуба осталось недовольно такой позицией украинского игрока. В Трабзонспоре ожидали более быстрого и конкретного ответа, однако вингер попросил паузу.

Ранее клуб уже предоставлял игроку время для определения своего будущего, однако за этот период положительного ответа от Цыганкова не поступило. Такая ситуация вызывает раздражение у руководства турецкого клуба, которое рассчитывает на быстрое решение вопроса о будущем вингера.

В сезоне 2025/2026 Цыганков провел в составе Жироны 34 матча, забил семь голов и отдал пять ассистов.

По итогам прошлого сезона Жирона вылетела в Сегунду.