Цыганков разочаровал Трабзонспор своей позицией
Украинец не спешит с новым клубом
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков не спешит переходить в Трабзонспор. Об этом сообщает X-аккаунт Firtina Sports со ссылкой на журналиста Хасана Тюнджела.
Отмечается, что руководство турецкого клуба осталось недовольно такой позицией украинского игрока. В Трабзонспоре ожидали более быстрого и конкретного ответа, однако вингер попросил паузу.
Ранее клуб уже предоставлял игроку время для определения своего будущего, однако за этот период положительного ответа от Цыганкова не поступило. Такая ситуация вызывает раздражение у руководства турецкого клуба, которое рассчитывает на быстрое решение вопроса о будущем вингера.
В сезоне 2025/2026 Цыганков провел в составе Жироны 34 матча, забил семь голов и отдал пять ассистов.
По итогам прошлого сезона Жирона вылетела в Сегунду.