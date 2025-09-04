Павел Василенко

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко не получил вызов в национальную сборную Украины на матчи квалификации к чемпионату мира-2026 с командами Франции и Азербайджана. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции назвал причину такого решения.

«Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Много игроков. Поэтому сейчас мы вызвали этих футболистов, но Андрей – это потенциальный игрок сборной», – сказал Ребров.

Национальная команда Украины в первых двух турах сыграет против Франции (5 сентября, Вроцлав, 21:45) и Азербайджана (9 сентября, Баку, 19:00).

Также в нашей отборочной группе выступает сборная Исландии.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.