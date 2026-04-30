Цыганков снова попал на радары клуба из Турции
На игрока сборной Украины продолжается охота
около 3 часов назад
Виктор Цыганков / Фото - Girona
Трабзонспор заинтересован в услугах вингера Жироны Виктора Цыганкова. Об этом сообщает Fotomac.
Турецкий клуб хочет подписать новых футболистов на фланги атаки, и 28-летний Цыганков снова попал в шорт-лист.
Ранее он был одной из целей Трабзонспора в летнее трансферное окно-2025.
Контракт Виктора с Жироной рассчитан до 30 июня 2027-го. В этом сезоне он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах.
