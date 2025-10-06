Сергей Стаднюк

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) провела жеребьевку 1/64 финала Кубка Короля. Именно с этой стадии к борьбе присоединяется Жирона, в составе которой выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Соперником каталонцев станет клуб Констанция, представляющий Терсеру Федерасьон. Это пятый по уровню дивизион испанского футбола. Матч запланирован на 29 октября. Стартовый свисток – в 19:00, однако это пока только базовые дата и время. RFEF дополнительно ещё вынесет окончательное решение по этому вопросу. Однако точно матч состоится уже после международной паузы.

В случае выхода в следующий раунд Жирона ориентировочно сыграет 3 декабря на дальнейшей стадии. С 1/16 финала к турниру присоединятся гранды – Барселона, мадридские Реал и Атлетико, а также Атлетик. Базовой датой этой стадии является 17 декабря, а финал состоится 25 апреля.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является Барселона, которая в финале прошлого сезона победила Реал со счетом 3:2. Для Жироны же прошлое выступление в турнире закончилось разочарованием – команда Мичела Санчеса вылетела от Лонгроньеса из четвертого дивизиона, уступив в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время. Интересно, что в воротах соперника в конце встречи играл полевой футболист.