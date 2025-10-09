Фланговый полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в октябрьских матчах квалификации к чемпионату мира из-за травмы.

По информации L'Esportiu de Catalunya, футболист остался в расположении Жироны и в период международной паузы сосредоточился на восстановлении. В настоящее время он выполняет индивидуальную программу, а его возвращение на поле ожидается в ближайшем будущем.

В этом сезоне Цыганков провел за каталонский клуб два матча и сделал одну результативную передачу. Следующий поединок Жироны состоится против Барселоны на выезде 18 октября, начало игры в 17:15 по киевскому времени.

