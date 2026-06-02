Известный клуб начал переговоры по трансферу Цыганкова
Украинец может переехать в Турцию
около 2 часов назад
Вингер Жироны Виктор Цыганков находится в сфере интересов Трабзонспора.
«Продолжаются переговоры с Жироной о трансфере украинского вингера Цыганкова. Трабзонспор сообщил о планах включить украинского футболиста в свой состав.
Представители бордово-синих связались с Цыганковым, чтобы обсудить детали будущей сделки. Сумма трансфера составит 10-12 миллионов евро», – сообщило издание Takagazete.
28-летний Цыганков в завершившемся сезоне забил семь голов и сделал пять ассистов в 34 матчах.
Контракт украинца с Жироной рассчитан до 30 июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
По итогам сезона 2025/26 годов Жирона набрала 41 очко, заняла 19-е место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги и вылетела в Сегунду.