Цыганков — в старте, Ванат — вне заявки. Состав Жироны на игру с Райо Вальекано
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
около 2 часов назад
Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано примет Жирону. Встреча состоится в Мадриде на арене Эстадио де Вальекас.
Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. В то же время другой украинец Жироны — вратарь Владислав Крапивцов — начнет игру на скамейке запасных.
Нападающий Владислав Ванат не сможет помочь гостям в этом туре. Форвард не попал в заявку на игру из-за травмы.
Райо Вальекано после исторического выхода в финал еврокубка возвращается в Ла Лигу матчем против Жироны.
