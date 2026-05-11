Денис Седашов

Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором Райо Вальекано примет Жирону. Встреча состоится в Мадриде на арене Эстадио де Вальекас.

Украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. В то же время другой украинец Жироны — вратарь Владислав Крапивцов — начнет игру на скамейке запасных.

Нападающий Владислав Ванат не сможет помочь гостям в этом туре. Форвард не попал в заявку на игру из-за травмы.

Райо Вальекано после исторического выхода в финал еврокубка возвращается в Ла Лигу матчем против Жироны.