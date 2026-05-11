Бывший тренер Карпат, Черноморца и ЛНЗ Олег Дулуб назвал причину, по которой прекратил сотрудничество с тернопольской Нивой.

Так сложилось, что мне нужно вернуться в Варшаву, поэтому по обоюдному согласию мы прекратили сотрудничество. Вчера и сегодня мы общались с президентом клуба и приняли такое совместное решение. У меня там возникли проблемы с документами, и я это объяснил президенту.

Очень серьезные организационные моменты для меня. Заканчивается паспорт и разрешение на пребывание в Польше. Там находится моя семья. Если я останусь в Украине, то потом не смогу вернуться в Польшу. Там все наложилось одно на другое. Будем откровенны, белорусский паспорт в последнее время стал токсичным, к сожалению.

Главное – решить вопрос с моими документами в Польше. Мне нужно вернуться. Далее будем рассматривать все возможные варианты.

Что касается итогов, знаете, на мой взгляд, все же не хватило набора очков. Где-то мы недобрали очень много баллов, особенно в начале по разным причинам.

Что получилось? Наверное, перезагрузить команду все равно. Несмотря на то, что сейчас у нас 30 очков, стоит понимать: мы приняли команду после восьми поражений. Сразу сыграли вничью. Потом было еще семь таких матчей, где не все складывалось, но все же состоялась долгожданная победа.

Понятно, что не сложился матч с Фениксом-Мариуполем (0:3). Мы все очень хотели выиграть. Возможно, стоило стратегически немного иначе сыграть. Это уже были игровые эмоции, – сообщил Дулуб в интервью «Украинскому футболу».