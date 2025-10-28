В рамках десятого тура чемпионата Украины киевское Динамо уверенно прервало пятиматчевую серию без побед, разгромив на своем поле криворожский Кривбасс со счетом 4:0.

После этой встречи известный журналист Игорь Цыганик поделился мнением о будущем главного тренера бело-синих Александра Шовковского. По его словам, президента клуба Игоря Суркиса полностью устраивает работа наставника и вопрос о его возможной отставке даже не поднимался.

«Я хочу вам сказать, что никто не собирается снимать Шовковского. Никто и не собирался. Как я уже говорил, если там всё происходит и все всем довольны, ну тогда Шовковский будет работать. И уровень работы Шовковского удовлетворяет президента киевского Динамо», - заявил Цыганик на своём YouTube-канале.

Динамо после десяти туров находится на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

Следующий матч команда проведет 29 октября – в 18:00 киевляне сыграют с донецким Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины.