Президент киевского Локомотива Александр Егоров перед матчем 1/8 финала Кубка Украины против винницкой Нивы заявил о цели выйти в полуфинал и сыграть с Динамо.

Новейшая история Локо – это возвращение к истокам истории. У нас довольно амбициозные цели – Первая лига и даже УПЛ. Есть все, что необходимо серьезному клубу, чтобы не было стыдно соревноваться в Премьер-лиге – солидная академия, инфраструктура, большое количество болельщиков и, в частности, лучшие ультрас. Они проводят такие перформансы, что нам могут позавидовать некоторые клубы УПЛ. При этом не ограничиваемся футболом, а думаем более глобально и масштабно.

На уровне академий очень часто играли с Динамо. Первая команда, к сожалению, нет. Все-таки мы Вторая лига, а они – УПЛ. Но вот в Кубке Украины, я так понимаю, команда и тренерский штаб поставили цель выйти в полуфинал и финал. Поэтому, возможно, мы и сыграем с Динамо скоро.

А исторически такие противостояния между обоими клубами точно были, если смотреть на период до Независимости. Скажу вам больше: легендарный Матч смерти сыграла команда, в которой большинство составляли футболисты Динамо, но пятеро ребят представляли Локомотив. Эти факты – доказаны. Недавно вышла еще одна книга украинского историка-исследователя, нам эту информацию передали. Было интересно получить фамилии этих игроков, – заявил Егоров в интервью Футбол 24.