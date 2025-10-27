Главный тренер Шахтёра Арда Туран после разгромной победы в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (4:0) высказался на тему ротации и состояния своих подопечных перед двумя матчами с Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я молодой тренер, как вы знаете, у меня присутствует максимализм: хочу побеждать всегда, в каждом матче. Безусловно, фокус на Премьер-лиге важен, мы хотим вернуть себе чемпионский титул. Однако Лига конференций – это совсем другой уровень, это противостояние в европейском турнире. Также для нас очень важен Кубок Украины, поскольку мы – «Шахтер» и нацелены на трофеи во всех соревнованиях, в которых участвуем. Николай Матвиенко, безусловно, является лидером команды, капитаном, и очень важно помнить, что сезон для него начался чрезвычайно рано, еще в июне, матчами за сборную. Он почти не отдыхает, также его семья далеко, он с ней почти не видится. Поэтому я, как главный тренер, должен защищать и опекать каждого своего игрока и постоянно подчеркиваю, что каждый футболист для меня важен, возможно, Николай даже чуть более важен, чем все остальные. Поэтому я просто хотел его поберечь на будущие противостояния, ведь он очень нам нужен на дистанции сезона. Возвращаясь к вопросу, да, конечно, УПЛ для нас очень важна, и вопрос чемпионских медалей, конечно же, стоит как цель на сезон.

Что касается вопроса о ротации. Когда у вас в составе Месси, Иньеста, Хави сидят на замене, а Арда Туран играет, то это – ротация. У нас несколько иная ситуация: у нас 24 игрока, конечно же, некоторые более опытные, но в основном это молодой состав, который мы стараемся вывести на другой уровень. Поэтому важно это осознавать. Я не отношусь к этому как к ротации, это просто постепенное наигрывание и введение в контекст нашего футбола каждого из доступных мне футболистов.

Пара Бондар – Марлон? Как я постоянно подчеркиваю, мы движемся от игры к игре, конечно, учитываем каждую тактику и систему, которой следует наш соперник. Поэтому важно также понимать, что с учетом этого я принимаю окончательное решение о стартовом составе. Что касается Марлона Сантоса, то я разговаривал с ним в июне и, учитывая его продолжительное отсутствие перед возвращением в «Шахтер», спросил о том, сколько ему нужно времени, чтобы вернуться в игру. Он сказал, что хочет вернуться как можно быстрее и приносить пользу команде, так что такое отношение, безусловно, заслуживает уважения. А что касается наших защитников, то также очень важно вывести их на пик формы именно в нужный момент сезона. Поэтому мы работаем над этим всей тренерской командой. Нас ожидает много игр как в чемпионате, так и, надеюсь, в Кубке Украины, а также на нашем пути к высшим стадиям Лиги конференций, на что я также очень надеюсь. И нам нужны все игроки, я на всех рассчитываю. Также в составе есть другой талантливый центральный защитник – Алаа Грам, и мы все работаем над тем, чтобы наши защитники были в наилучшей форме и могли быть полезными на всей дистанции сезона.

Состояние замененных Бондаря и Очеретька перед «Динамо»? В некоторой мере я обеспокоен тем, насколько медиа в целом пытаются поднимать эти темы, прежде чем мы сами в клубе получим какую-нибудь официально подтвержденную информацию. Со своей стороны я ожидаю информации после полноценного обследования с нашим командным доктором, он проинформирует меня перед началом завтрашней тренировки о том, насколько они готовы принять участие в матче. Безусловно, это чрезвычайно важные для нас игроки, и я искренне надеюсь, что смогу рассчитывать на них в среду в противостоянии с «Динамо» в Кубке Украины. Однако даже если, к сожалению, они на какой-то период выбывают, то у нас всегда есть альтернативный план и другие способы, как подготовиться к будущим противостояниям. Жду от матчей с «Динамо» побед.