Михаил Цирюк

Ну наконец-то! Наконец-то мы дождались того дня, когда выступление украинских клубов в еврокубках не разочаровало и не дало никаких оснований для критики ни Шахтёра, ни Динамо. Две победы наших команд на евроарене за одну неделю, а в этом случае даже в один день - явление уже немного забытое.

В последний раз такое случалось в сезоне 2023/24. Тогда в матче второго тура группового этапа ЛЧ Шахтёр победил Антверпен (3:2), а в Лиге конференций луганская Заря обыграла всё того же Брейдаблика (1:0). Получается, нам просто нужно чаще играть с Брейдабликом!

И даже не думайте говорить, что радоваться нечему, ведь у наших грандов были слабые соперники. Да, они действительно слабые. Но достаточно ли сильны Шахтёр и Динамо, чтобы мы перебирали чем-то? Разве не мы две недели назад возмущались после поражений от Легии и Самсунспора?

Отказываться радоваться победам над скромными соперниками сейчас - это всё равно, что отказываться радоваться за человека, который после перелома ноги и длительной реабилитации начинает делать первые шаги, ведь ходить - это в общем-то нормально. Так что радуйтесь успехам нашего больного и немощного футбола, пока есть такая возможность. Потому что когда будет следующая - не знает никто.

Шахтёр - Брейдаблик 2:0. Без сопротивления

Первым свою работу выполнил донецкий Шахтёр, который просто не заметил исландский Брейдаблик. Туран вновь выпустил довольно экспериментальный состав, но в целом мог выпускать ещё более экспериментальный, потому что соперник, откровенно, ни о чём. Исландцы провели в своей штрафной площадке буквально весь матч, и за всю игру выбегали в атаку трижды: один раз в конце первого тайма, а ещё два - в конце второго, когда уже проигрывали 0:2. Ничем интересным эти попытки не завершились.

Поэтому для Шахтёра это была игра до первого гола, поскольку соперник просто не смог бы отыграться. Именно поэтому точному удару Бондаренко так радовались Туран и Срна с Палкиным: всем было понятно, что дело сделано. Не ощущая сопротивления, Шахтёр никуда не спешил, не форсировал события на поле и совсем не сомневался, что победит так или иначе. И в целом горняки были правы.

Для человека, который не болеет за Шахтёр, это, наверное, был абсолютно скучный матч, в котором в течение большей части игрового времени не происходило вовсе ничего, и посмотрев который нейтральный болельщик пошёл бы спать с твёрдым убеждением, что Лига конференций - слабый турнир с низким уровнем футбола.

Но результат - на табло, он в пользу Шахтёра, и это самое главное. Его, кроме гола Бондаренко после подачи углового, обеспечил ещё и точный удар Элиаса. Так что всё завершилось, спокойными, рабочими 2:0, после которых донетчане продолжают шагать к своей цели - финиш в топ-8. И если с такими соперниками, которые ожидают от команды Турана впереди, она этого не сделает - это будет очень странно и неожиданно.

Динамо - Зриньски 6:0. День, когда всё сложилось

Казалось бы, к чему можно придраться, когда команда побеждает 6:0? Но я все же попробую - к стартовым минутам. После такой голевой феерии мало кто вспомнит, что в первые 6 минут встречи Динамо позволило сопернику создать три момента, и если бы боснийцы смогли реализовать хоть один из них...

Но не смогли - и слава Богу. Дальше Динамо опомнилось и взяло инициативу в свои руки и ноги. А гол Попова после углового на 21-й минуте, кажется, сломал гостей, ведь дальше на поле была только одна команда. Эта команда могла закрыть вопрос о победителе еще в первом тайме: отличные моменты имели Буяльский и Пихаленок.

Но все самое интересное в этой игре произошло во втором. В начале второй половины киевляне снова забили со стандарта: на этот раз помог быстрый розыгрыш штрафного с результативным прострелом Пихаленка на Герреро. А гол Кабаєва уже через 3 минуты окончательно добил боснийцев и лишил их последней надежды отыграться.

Дальше команда Шовковского просто наслаждалась игрой: сначала Буяльский вышел один на один и расстрелял вратаря соперника, после этого своё слово сказали Шапаренко и Ярмоленко, которые вышли на замену: первый ассистировал, второй забил. А под занавес матча произошло что-то аномальное - забил Владислав Бленуце, который без конкуренции забрал статус худшей покупки киевлян во время последней трансферной кампании.

Динамо выигрывает в основной стадии еврокубков - это уже редкость. А когда Динамо еще вот так вот громит соперника - просто праздник. Бело-синие повторили свою крупнейшую в истории победу в основной стадии европейских турниров, а в последний раз победить в финальной части еврокубков более чем в один мяч удавалось 7 лет назад, 8 ноября 2018 года, когда команда под руководством Александра Хацкевича обыграла в Киеве французский Ренн (3:1).

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев, ФК Шахтер Донецк