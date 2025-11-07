Фиорентина официально объявила о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды, сообщает клубный сайт. Напомним, что раньше фиалок возглавлял Стефано Пиоли.

С 53-летним специалистом подписан контракт до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Ваноли возглавлял Торино, который покинул в начале прошлого лета.

На данный момент Фиорентина замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав всего 4 очка после десяти сыгранных матчей.

Напомним, что в пятом туре Лиги конференций Фиорентина встретится с киевским Динамо.