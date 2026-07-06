Сергей Разумовский

Игорь Цыганык в соцсети Threads эмоционально отреагировал на победу сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира-2026, который завершился со счетом 2:1. Журналист и комментатор выразил мнение, что Неймар, вероятно, еще перед стартом турнира понимал, к чему может привести выступление Бразилии.

Я теперь думаю, может, Неймар плакал, когда его фамилию объявили в заявке на чемпионат мира, потому что знал, чем это всё закончится… Стыдно за Бразилию 👎 Это самая худшая сборная, которую я помню. Игорь Цыганик

После этой победы Норвегия вышла в четвертьфинал, где 12 июля встретится с Англией. Начало игры запланировано на 00:00 по киевскому времени.

Сам Неймар в поединке с Норвегией появился на поле после перерыва, реализовал пенальти в конце встречи, а уже после финального свистка объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Также Шахтер пристыдил сборную Бразилии после вылета из чемпионата мира-2026.